Ощадбанк продовжить дію платіжних карток до 1 липня

"Клієнти можуть спокійно залишатись удома та не поспішати до відділень за новими картками. Не виходячи з дому можна здійснювати покупки в онлайн-магазинах та банківські операції дистанційно в Ощад 24/7.

В Ощад 24/7 можна оплачувати комунальні послуги без комісії, обмінювати валюту онлайн або відкривати депозити. Важливо: для здійснення платежів в Інтернеті необхідно вводити термін дії картки, що зазначений на ній. Детальніше банк поінформує клієнтів в SMS-повідомленнях", - йдеться у повідомленні.

"Наша команда активно працює над тим, щоб в умовах карантину клієнти мали безперебійне обслуговування. Ми продовжили дію карток, що закінчуються під час карантину. Ощад працює, а клієнти залишаються вдома в безпеці та спокійно користуються перевагами дистанційного обслуговування в Ощад 24/7", - заявив голова правління банку Андрій Пишний.

Для мінімізації контактів з готівкою Ощадбанк рекомендує оплачувати покупки в торговельній мережі картками та електронними гаманцями.

Економічна правда