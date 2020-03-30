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Ощадбанк продовжить дію платіжних карток до 1 липня

Понеділок, 30 березня 2020, 16:45
 

Усі картки Ощадбанку, термін яких спливає під час карантину, будуть активні до 1 липня 2020 року і не блокуватимуться банком.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Клієнти можуть спокійно залишатись удома та не поспішати до відділень за новими картками. Не виходячи з дому можна здійснювати покупки в онлайн-магазинах та банківські операції дистанційно в Ощад 24/7. 

В Ощад 24/7 можна оплачувати комунальні послуги без комісії, обмінювати валюту онлайн або відкривати депозити. Важливо: для здійснення платежів в Інтернеті необхідно вводити термін дії картки, що зазначений на ній.  Детальніше банк поінформує клієнтів в SMS-повідомленнях", - йдеться у повідомленні.

"Наша команда активно працює над тим, щоб в умовах карантину клієнти мали безперебійне обслуговування. Ми продовжили дію карток, що закінчуються під час карантину. Ощад працює, а клієнти залишаються вдома в безпеці та спокійно користуються перевагами дистанційного обслуговування в Ощад 24/7", - заявив голова правління банку Андрій Пишний.

Для мінімізації контактів з готівкою Ощадбанк рекомендує оплачувати покупки в торговельній мережі картками та електронними гаманцями. 

Економічна правда

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