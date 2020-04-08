"Дія" запустила электронный студенческий билет

Приложение государственных услуг онлайн "Дія" запустило электронный студенческий билет.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Более 3 недель почти 10 тысяч студентов тестировали цифровой студенческий. С сегодняшнего дня он доступен для все.! Более 877 тысяч украинских студентов уже могут воспользоваться электронной студенческим в "Дії", - говорится в сообщении.

Разработчики отмечают, что электронная версия документа имеет такую же юридическую силу, что и пластиковая.

Сейчас студенты уже могут загрузить приложение или просто обновить, если он уже есть, и проверить отображается э-студенческий.

Напомним:

За два месяца мобильное приложение государственных услуг онлайн "Действие" загрузили уже более 2 миллиона украинцев.

Сейчас в приложении, кроме е-студенческого, доступны электронное водительское удостоверение и техпаспорт. А также скоро будет запущено бета-тестирование цифровых паспортов.

На портале государственных услуг "Дія" уже можно получить 27 публичных услуг онлайн, в частности - стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее.

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Экономическая правда



