"Дія" запустила электронный студенческий билет
Приложение государственных услуг онлайн "Дія" запустило электронный студенческий билет.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Более 3 недель почти 10 тысяч студентов тестировали цифровой студенческий. С сегодняшнего дня он доступен для все.! Более 877 тысяч украинских студентов уже могут воспользоваться электронной студенческим в "Дії", - говорится в сообщении.
Разработчики отмечают, что электронная версия документа имеет такую же юридическую силу, что и пластиковая.
Сейчас студенты уже могут загрузить приложение или просто обновить, если он уже есть, и проверить отображается э-студенческий.
Напомним:
За два месяца мобильное приложение государственных услуг онлайн "Действие" загрузили уже более 2 миллиона украинцев.
Сейчас в приложении, кроме е-студенческого, доступны электронное водительское удостоверение и техпаспорт. А также скоро будет запущено бета-тестирование цифровых паспортов.
На портале государственных услуг "Дія" уже можно получить 27 публичных услуг онлайн, в частности - стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее.
Читайте также: Государство в смартфоне: как будет работать приложение "Дія" и стоит ли переживать за безопасность
Вицепремьер Михаил Федоров: Мы сможем предупреждать человека о его возможном контакте с больным
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua