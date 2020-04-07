Приложение "Дія" загрузили уже 2 миллиона украинцев

За два месяца мобильное приложение государственных услуг онлайн "Действие" загрузили уже более 2 миллиона украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

За все время приложение собрал 2,02 миллиона уникальных пользователей, и из них 1,65 миллиона - авторизованных.

"Дію" загрузили 1,34 млн раз с Android и 670,7 тысяч с iOS.

Сейчас в приложении доступны электронное водительское удостоверение и техпаспорт. А также тестируется е-студенческий и уже скоро будет запущено бета-тестирование цифровых паспортов.

В ведомстве напоминают, что документы в "Дії" является удостоверением личности, и вы можете предъявлять их в случае необходимости правоохранительным органам. Они имеют такую же юридическую силу, как и оригиналы.

Напомним:

На портале государственных услуг "Дія" уже можно получить 27 публичных услуг онлайн, в частности - стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее.

Новые электронные документы в приложении "Дія" находятся на этапе тестирования, но в Министерстве цифровой трансформации сомневаются стоит ли запускать новые продукты во время карантина.

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Экономическая правда