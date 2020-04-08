Кабмин хочет снять импортные пошлины на крупы для наполнения рынка – торгпред

Правительственный законопроект №3310 "О внесении изменений в Таможенный тариф.." предусматривает отмену импортных пошлин на гречиху, рис, рожь и другие зерновые культуры до 1 июля 2020 года.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил замминистра экономики - торговый представитель Тарас Качка.

"Законопроект предусматривает снижение импортных пошлин на те товары, от которых зависит внутренний рынок - такие как гречка, рис, рожь и другие нишевые зерновые культуры.

Снятие пошлин вводится до завершения маркетингового года, так как мы надеемся на то, что, например, по гречке будет увеличение площади посевов и нам нужно будет защищать внутренний рынок", - сказал он .

Торгпред отметил, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от прогнозов урожая с полей.

"Сложившаяся ситуация с продовольственной безопасностью говорит о том, что нам нужно поощрять импорт из других стран по тем статьям, где мы имеем существенную долю импорта", - заметил Качка.

Напомним, как сообщалось, законопроект №3310 "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины относительно временного применения ставок ввозной пошлины на отдельные виды зерновых культур" был зарегистрирован в парламенте 7 апреля 2020 года. Текст законопроекта на сайте Верховной Рады по состоянию на утро 8 апреля отсутствует.

Министерство экономики сообщает, что ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, объемы реализации постепенно снижаются, торговые сети пополняют свои запасы.