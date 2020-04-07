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Нацбанк купил на межбанке 142 миллиона долларов

Вторник, 7 апреля 2020, 18:37
 

Национальный банк 7 апреля купил на межбанковском валютном рынке 142 миллиона долларов, курс колебался около отметки 27 грн/долл, предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Отмечается, что НБУ покупает валюту уже вторую неделю подряд.

"В целом после исчерпания ажиотажного спроса на валютном рынке выкупили в резервы уже 576 млн долларов", - говорится в сообщении.

Напомним:

6 апреля НБУ трижды выходил на межбанк с покупкой долларов по 27,25 и по 27,20 гривен и купил 186 млн долларов.

Экономическая правда

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НБУ гривня межбанк

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