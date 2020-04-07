Нацбанк купил на межбанке 142 миллиона долларов
Вторник, 7 апреля 2020, 18:37
Национальный банк 7 апреля купил на межбанковском валютном рынке 142 миллиона долларов, курс колебался около отметки 27 грн/долл, предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
Отмечается, что НБУ покупает валюту уже вторую неделю подряд.
"В целом после исчерпания ажиотажного спроса на валютном рынке выкупили в резервы уже 576 млн долларов", - говорится в сообщении.
Напомним:
6 апреля НБУ трижды выходил на межбанк с покупкой долларов по 27,25 и по 27,20 гривен и купил 186 млн долларов.
Экономическая правда
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