Міжбанківський ринок: долар просів, Нацбанк тричі виходив викупати валюту

6 квітня попит на валюту був незначним, що на тлі стабільних обсягів пропозиції – зіграло на користь гривні. Долар просів з 27,35-27,40 до 27,10-27,15 гривень.

Як повідомляє Finance.ua cеред покупців були помічені як нерезиденти, які працюють з ОВДП, так і "дочки" іноземних компаній, що репатріюють дивіденди.

Також купляли валюту імпортери, але їхні операції виявилися досить скромними в загальному обсязі угод.

Серед продавців були, як кілька держкомпаній (працювали в основному через держбанки), так і аграрії (посівна входить в найактивнішу фазу і вимагає щоденного фінансування).

НБУ тричі виходив сьогодні на міжбанк з викупом долара по 27,25 і по 27,20 гривень і викупив 186 млн дол.

Нагадуємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 15 копійок, встановивши його на 7 квітня на рівні 27,23 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро вcтановлений на рівні 29,38 гривні (на 6 квітня - 29,56 гривні).