Каждый пятый малый бизнес может закрыться из-за карантина – опрос ЕВА

18% компаний рассматривают вариант закрытия бизнеса, 77% - сообщают о потерях до 75% от доходов, лишь 4% могут похвастаться увеличение прибыли компании.

Об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди представителей малого и микробизнеса.

"Среди опрошенных 41% планируют адаптировать заработную плату персонала, 33% еще не определились, а 26% владельцев предприятий сохранят выплаты в действующем размере.

Придется уменьшить количество работников 31% предприятий, тогда как 21% еще не определились, а 48% респондентов не планируют никаких сокращений", - говорится в сообщении.

"При возможности, компании пытаются адаптироваться и переориентироваться в соответствии с ситуацией. Конечно, есть в этой ситуации и бизнесы, которым посчастливилось нарастить объемы продаж и увеличить доход от деятельности.

Например, маленькие продуктовые магазины, в которых выросло количество посетителей из-за тех же ограничений в передвижении, которые подталкивают людей выбирать локальные торговые точки вместо супермаркетов", - добавили в ЕБА.

При этом, 47% опрошенных будут искать новые возможности для развития, если карантин продолжится на неопределенный период, 22% опрошенных будут вынуждены закрыть бизнес.

Напомним:

29% украинских компаний приостановили свою деятельность на время карантина, количество вакантных мест падает - за две недели общее количество вакансий сократилось в 1,8 раза.

Экономическая правда