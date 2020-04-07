Минфин снова не будет проводить аукцион по размещению облигаций госзайма
Министерство финансов 7 апреля 2020 года не будет проводить аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа.
Об этом сообщается на сайте Минфина.
"По результатам проведенных консультаций с первичными дилерами Минфин сообщает о том, что 7 апреля 2020 год аукционы по размещению ОВГЗ не будут проводиться", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка.
Напомним:
31 марта Министерство финансов по результатам консультаций с первичными дилерами не проводило аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа.
Экономическая правда
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