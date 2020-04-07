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Минфин снова не будет проводить аукцион по размещению облигаций госзайма

Вторник, 7 апреля 2020, 11:56
 

Министерство финансов 7 апреля 2020 года не будет проводить аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

"По результатам проведенных консультаций с первичными дилерами Минфин сообщает о том, что 7 апреля 2020 год аукционы по размещению ОВГЗ не будут проводиться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка.

Напомним:

31 марта Министерство финансов по результатам консультаций с первичными дилерами не проводило аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

Экономическая правда

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Минфин ОВГЗ

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