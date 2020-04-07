Для прохождения сезона нужно закачать еще 2-3 миллиарда кубометров газа — Макогон о рекордном запасе

Для стабильного прохождения следующего отопительного сезона в подземные хранилища потребуется закачать дополнительно 2-3 миллиарда кубометров газа.

Об этом сообщил глава "Оператора газотранспортной системы" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Также он отметил, что после отмены ПСО неизвестно кто должен создавать запасы газа, и призвал внести изменения в соответствующее постановление Кабмина.

"Открытым вопросом остаётся: кто будет создавать этот запас газа в ПХГ? Сейчас нет законодательных требований к участникам рынка создавать запас газа на зиму. Исторически его создавал Нафтогаз, но будет ли он его создавать после отмены ПСО в этом году?

Нужно срочно вносить изменения в Постановление КМУ "Про затвердження розміру страхового запасу природного газ на 2020р

Сезон закачки газа уже начался", - резюмирует Макогон.

Напомним:

По состоянию на 31 марта в украинских подземных хранилищах газа хранится 15,9 млрд кубометров природного газа - это один из самых высоких показателей на конец марта за последние 10 лет.

Экономическая правда