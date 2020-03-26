В "Дії" сомневаются, стоит ли запускать новые э-документы на карантине

Новые электронные документы в приложении "Дія" находятся на этапе тестирования, но в Министерстве цифровой трансформации сомневаются стоит ли запускать новые продукты во время карантина.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью для ЭП.

Федоров рассказал, когда в приложении Дія должны появиться ранее анонсированные цифровой полис страхования авто, цифровой студенческий, цифровой паспорт, заграничный паспорт.

"Это все уже готово и находится на этапе тестирования. Как раз это мы были готовы презентовать в марте, и сейчас обдумываем решение, стоит ли это сейчас запускать.

Нас останавливает тот факт, что в текущих обстоятельствах люди не смогут с расширенным функционалом приложения путешествовать, ездить, активно им пользоваться. В результате мы получим меньше аудиторию, чем планировали.

Но цифровой студенческий и цифровая страховка находятся на этапе активного тестирования. На следующей неделе начнется активное тестирование цифрового паспорта, вся техническая работа сделана. В принципе, ключевой вопрос: стоит ли это запускать сейчас или нет?", - комментирует министр.

В Минцифре опасаются, что запуск новых электронных документов во время карантина пройдет "мимо" и приложение не соберет большую аудиторию

"Например, на прошлой неделе мы запустили тестирование цифровых студенческих, но этого никто не заметил. Мы получили меньше аудиторию, чем после запуска водительских прав и свидетельства о регистрации ТС.

Нам же важно, чтобы мы получали большую аудиторию, чтобы люди рассказывали друг другу о новом сервисе, чтобы им пользовались. Я переживаю о том, что мы запустим сервис, но он пройдет "мимо" людей во время эпидемии коронавируса", - рассказывает Федоров.

Читайте также: Вицепремьер Михаил Федоров: Мы сможем предупреждать человека о его возможном контакте с больным

Экономическая правда