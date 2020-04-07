Нардеп Василевская-Смаглюк, рассказала почему подала 1,5 тысячи правок к банковскому законопроекту

Народный депутат от Слуги народа Ольга Василевская-Смаглюк, которую относят к пулу олигарха и экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского, прокомментировала почему подала к "антиколомойскому" законопроекту 1,5 тысячи правок.

Об этом она сообщила в комментарии для НВ.

"Их можно будет посмотреть в сравнительной таблице, когда она будет готова… Я много поправок [подала], я их не считала", — ответила она на вопрос журналиста НВ о подаче 1,5 тысячи поправок.

По словам нардепа, ее поправки имеют целью привести принятый в первом чтении законопроект в соответствие с альтернативным проектом закона, который она подавала.

"Идеология законопроекта сохраняется. Единственное, что я привожу в порядок все кодексы [Хозяйственный кодекс, Гражданский кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Кодекс административного судопроизводства] в соответствие с тем, как эти кодексы должны действовать.

Мы пишем законопроект под одного человека, а все эти кодексы ломаем. И возникает очень много противоречий", — рассказала она.

Комментируя вопрос о том, что регистрация рекордного количества поправок является попыткой сорвать принятие "антиколомойского" законопроекта, "слуга народа" напомнила, что законодательством предусмотрены возможности принятия законопроектов без рассмотрения поправок, "просто надо набрать 226 голосов для проведения процедуры".

Ольга Василевская-Смаглюк добавила, что выступает за то, чтобы проект закона писался не только под олигарха Игоря Коломойского, но и учитывал всех бывших владельцев банков, которые имеют претензии к Национальному банку.

"Последствия этого законопроекта будут не только для Коломойского", — сказала она.



Напомним:

По состоянию на 18:00 6 апреля в так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности внесли уже более 13 тысяч поправок.

По данным информированного источника ЭП, автор 6 тысяч поправок - внефракционный нардеп Антон Поляков.

Собеседник издания добавляет, что авторы 3 пакетов по 1,5 тысячи поправок - "точно из "группы Коломойского", но имен он не знает. Позже Центр противодействия коррупции заявил, что 1,5 тысячи правок подала Василевская-Смаглюк.

Василевская-Смаглюк при подготовке законопроекта №2317 (по улучшению администрирования акцизного налога) ко второму чтению подала правку об уравнении ставок акцизного налога на сжиженный газ и бензин до 139,5 евро за 1000 литров, но предложение отклонили.

Инициативу уравнять ставки публично поддержала компания Коломойского "Укртатнафта".

Также ранее Василевская-Смаглюк, комментируя дело в отношении Софии Федины и Маруси Зверобой, подозреваемых в угрозах президенту Владимиру Зеленскому, заявляла, что в Украине "пора приглушить свободу слова".