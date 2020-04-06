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Официальный курс: гривня снова укрепляется

Понедельник, 6 апреля 2020, 20:05
 

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 15 копеек, установив его на 7 апреля на уровне 27,23 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,38 гривни (на 6 апреля - 29,56 гривни).

Напомним:

6 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,23 гривни за доллар.

6 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,46 гривни за доллар.

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 6 апреля на уровне 27,37 гривни за доллар.

Экономическая правда

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