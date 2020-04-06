Все разделы
Укр / Рус

Собственник "Хортицы" и "Шустова" рассказал, стали ли украинцы больше пить на карантине

Понедельник, 6 апреля 2020, 19:15
 

Генеральный директор компании Global Spirits Евгений Черняк не фиксирует роста продаж алкогольной продукции в Украине во время карантина.

Об этом заявил сам Черняк в интервью Дмитрию Дубилету в Instagram.

"Продуктом под моим брендом пользуется категория населения "средний плюс", которая не зависит от возможностей. Они покупают мой продукт, когда у них есть потребность", - заявил Черняк.

"Из-за девальвации гривни мой "импортный конкурент" подорожал. В такие периоды потребитель внимательно смотрит на продукт местного производства", - добавил он.

"С другой стороны, рынок чуть-чуть упал, потому что мы не товар первой необходимости. Эти два разнонаправленных тренда дали нам общий "ноль" в индустрии", - заявил гендиректор Global Spirits.

Напоминаем:

Черняк упростил структуру управления бизнесом и уменьшил размер кредитного портфеля в рамках подготовки к грядущей мировой рецессии.

Global Spirits – самый крупный в Европе международный алкогольный холдинг. 

В структуру холдинга входят крупнейшие производственные площадки ЛВЗ "Хортиця" и "Одесский коньячный завод", а также дистрибуционная компания "УДК". 

Портфель холдинга включает водочные, коньячные и винные бренды. 

Продукция Global Spirits экспортируется в более чем 87 стран мира. Центральный офис находится в Нью-Йорке (США). 

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

алкоголь коронавирус

powered by lun.ua
Материалы по теме
Владелец "Хортицы" Черняк рассказал, как подготовил бизнес к кризису 6 апреля 2020, 18:05
Как за год изменились цены на алкоголь 14 марта 2020, 17:00
Торговая война Трампа с ЕС обвалила экспорт виски из США 13 февраля 2020, 13:27
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!