Собственник "Хортицы" и "Шустова" рассказал, стали ли украинцы больше пить на карантине

Генеральный директор компании Global Spirits Евгений Черняк не фиксирует роста продаж алкогольной продукции в Украине во время карантина.

Об этом заявил сам Черняк в интервью Дмитрию Дубилету в Instagram.

"Продуктом под моим брендом пользуется категория населения "средний плюс", которая не зависит от возможностей. Они покупают мой продукт, когда у них есть потребность", - заявил Черняк.

"Из-за девальвации гривни мой "импортный конкурент" подорожал. В такие периоды потребитель внимательно смотрит на продукт местного производства", - добавил он.

"С другой стороны, рынок чуть-чуть упал, потому что мы не товар первой необходимости. Эти два разнонаправленных тренда дали нам общий "ноль" в индустрии", - заявил гендиректор Global Spirits.

Напоминаем:

Черняк упростил структуру управления бизнесом и уменьшил размер кредитного портфеля в рамках подготовки к грядущей мировой рецессии.

Global Spirits – самый крупный в Европе международный алкогольный холдинг.

В структуру холдинга входят крупнейшие производственные площадки ЛВЗ "Хортиця" и "Одесский коньячный завод", а также дистрибуционная компания "УДК".

Портфель холдинга включает водочные, коньячные и винные бренды.

Продукция Global Spirits экспортируется в более чем 87 стран мира. Центральный офис находится в Нью-Йорке (США).

Экономическая правда