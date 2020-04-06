Собственник "Хортицы" и "Шустова" рассказал, стали ли украинцы больше пить на карантине
Генеральный директор компании Global Spirits Евгений Черняк не фиксирует роста продаж алкогольной продукции в Украине во время карантина.
Об этом заявил сам Черняк в интервью Дмитрию Дубилету в Instagram.
"Продуктом под моим брендом пользуется категория населения "средний плюс", которая не зависит от возможностей. Они покупают мой продукт, когда у них есть потребность", - заявил Черняк.
"Из-за девальвации гривни мой "импортный конкурент" подорожал. В такие периоды потребитель внимательно смотрит на продукт местного производства", - добавил он.
"С другой стороны, рынок чуть-чуть упал, потому что мы не товар первой необходимости. Эти два разнонаправленных тренда дали нам общий "ноль" в индустрии", - заявил гендиректор Global Spirits.
Напоминаем:
Черняк упростил структуру управления бизнесом и уменьшил размер кредитного портфеля в рамках подготовки к грядущей мировой рецессии.
Global Spirits – самый крупный в Европе международный алкогольный холдинг.
В структуру холдинга входят крупнейшие производственные площадки ЛВЗ "Хортиця" и "Одесский коньячный завод", а также дистрибуционная компания "УДК".
Портфель холдинга включает водочные, коньячные и винные бренды.
Продукция Global Spirits экспортируется в более чем 87 стран мира. Центральный офис находится в Нью-Йорке (США).
Экономическая правда
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