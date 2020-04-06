Владелец "Хортицы" Черняк рассказал, как подготовил бизнес к кризису

Генеральный директор компании Global Spirits Евгений Черняк упростил структуру управления бизнесом и уменьшил размер кредитного портфеля в рамках подготовки к грядущей мировой рецессии.

Об этом заявил сам Черняк в интервью Дмитрию Дубилету в Instagram.

"Я применил набор антикризисных мер еще за полгода до начала кризиса, подготовив структуру бизнеса. Мы сделали максимально "плоскую" управленческую структуру: у нас 4 уровня управления - от генерального директора до менеджера по продажам", - заявил Черняк.

По его словам, компания также свела к минимуму долговую нагрузку.

"Мы максимально ушли от валютного риска. Наш кредитный портфель структурирован таким образом, что мы кредитуемся в долларах под 2,5% ровно под импорт. Полгода мы потратили на то, чтобы по-максимуму вернуть заемные средства. Наша EBITDA (операционная прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации - ред) к долгу сейчас составляет один к одному", - заявил Черняк.

Он добавил, что планирует погасить все кредиты до конца 2020 года.

Напоминаем:

Global Spirits – самый крупный в Европе международный алкогольный холдинг.

В структуру холдинга входят крупнейшие производственные площадки ЛВЗ "Хортиця" и "Одесский коньячный завод", а также дистрибуционная компания "УДК".

Портфель холдинга включает водочные, коньячные и винные бренды.

Продукция Global Spirits экспортируется в более чем 87 стран мира. Центральный офис находится в Нью-Йорке (США).

Экономическая правда