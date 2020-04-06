Оборот кафе и ресторанов упал в среднем на 70%

Продажи заведений общественного питания в Украине с 23 по 29 марта сократились в среднем на 73% по сравнению с аналогичным периодом в карантин.

Об этом сообщает Опендатабот.

По данным компании Poster продажи резко снизились не только в столице (на 78%), но и во всех крупнейших областных центрах. Так, во Львове показатель просел в среднем на 78%, в Харькове - на 73%, в Днепре - на 65%, в Одессе - на 60%.

Объем рынка общественного питания в Украине в 2019 году оценивался примерно в 50 000 заведений. Большинство из них не смогли быстро перестроиться на доставку или организовать продажу на вынос.

По данным компании Poster, после двух недель карантина 2500 украинских заведений прекратили работу. Это 63% от всех клиентов компании в Украине. Таким образом, можно предположить, что сейчас в стране не работают примерно 30 000 заведений.

В ресторанном бизнесе без работы осталось более 160 000 человек. Только у клиентов Poster сейчас не работает 13000 сотрудников.

Напомним:

По данным сервиса посуточной аренды жилья Dobovo, цены на аренду недвижимости упали примерно в три раза.