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Цены на аренду недвижимости упали втрое

Понедельник, 6 апреля 2020, 15:45
 

По данным сервиса посуточной аренды жилья Dobovo, цены на аренду недвижимости упали примерно в три раза.

Об этом передает пресс-служба Опендатабот.

"Если до пандемии у нас небольшая квартира на Бассейной (25 кв.м.) казалась в среднем за 1200 грн в сутки, то сейчас мы большую часть своего номерного фонда вынуждены были сдать в долгосрочную аренду за 7000-8000 грн в месяц", - Владимир Безлюдный, совладелец компании Partner Guest House.

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недвижимость

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