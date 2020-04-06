"Пока у нас не получилось": экс-министр Милованов вернулся в частный сектор

Экс-министр экономики Тимофей Милованов вернулся на позицию президента Киевской Школы Экономики.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Милованов отметил, что из-за отсутствия демократических правоохранительных органов и судов в Украине не удалось построить успешную страну.

"Пока у нас не получилось. В экономике мы отстаем от всех соседей, за исключением Молдовы ... в государственном управлении критически мало профессионалов и распространена практика принятия быстрых и необоснованных решений", - пишет экс-министр.

"В своей работе я в первую очередь сконцентрируюсь на фандрейзинге и публичных коммуникациях", - резюмирует Милованов.

Напомним:

4 марта Эксминистр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался возглавить министерство агропромышленного комплекса.

Позже Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности министра экономики Павел Кухту, который работал первым заместителем эксминистра экономики Тимофея Милованова.

17 марта Верховная Рада проголосовала за назначение на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Экономическая правда