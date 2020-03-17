Рада назначила Петрашко министром экономики: что о нем известно

Верховная Рада проголосовала за назначение на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

За соответствующее решение проголосовали 243 нардепа.

Назначение Петрашко поддержали 217 депутатов от "Слуги народа", 7 - от группы "За будущее", 13 - от группы "Доверие" и 6 внефракционных. Фракции "Голос", "Родина", "Европейская Солидарность" и ОПЗЖ не поддержали кандидатуру Петрашко.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Петрашко имеет более двадцати лет опыта в сфере экономики менеджмента и имеет широкие международные связи.

"Сегодня считаю его одним из лучших экономистов Украины, который действительно сможет помочь нам двигаться вперед и, в том числе, накануне экономического кризиса", - сказал Шмыгаль.

"Украина и мир сейчас входят в очень сложную экономическую ситуацию, вызванную, в частности, таким фактором как коронавирус", - подчеркнул Петрашко.

Он спрогнозировал, что первые результаты кризиса станут ощутимы через три-шесть месяцев, в первую очередь, пострадает производство.

Петрашко рассказал о двух приоритетных задачах в экономике Украины: "поддержать и сбалансировать украинского производителя в ситуации, когда рынки будут закрываться, рынки Евросоюза будут вводить протекционистские и другие запреты, чтобы сохранить производство, рабочие места, заработную плату" и "создать фундаментальные условия для того , чтобы украинский бизнес в Украине чувствовал себя хорошо".

Что известно об Игоре Петрашко?

Игорю Петрашко 44 года, он в 1996 году закончил "Львовская политехника" (бакалавр бизнес-администрирование), в 1997 году в этом же вузе получил квалификацию специалиста инженера-экономиста.

В 2001 году получил диплом магистра бизнес-администрирования университета Вандербильт (США).

В июне-декабре 2001 года работал на должности консультанта в компании Enron Energy Services (США).

С января 2002 по март 2004 года работал на должности консультанта в компании Globalspec (США).

С 2004 по 2007 год работал в компании "Эрнст энд Янг" (в Киеве и Москве).

В 2007-2013 годах Петрашко работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем стал во главе департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанка России".

С 2013 года Петрашко работал в агрохолдинге Ukrlandfarming Олега Бахматюка.

Как известно, Бахматюк также владел двумя банками - "ВиЭйБи" и "Финансовой иницитативой". Оба были признаны неплатежеспособными: первый - 20 ноября 2014 года, второй - 23 июня 2015 года.

Нацбанк подсчитал, что в бизнесмена образовался долг - около 38 млрд грн. Из них 10,9 млрд - долг банков перед НБУ за полученное рефинансирование ( "ВиЭйБи банк" - 3,13 млрд грн, "Финансовая инициатива" - 7,72 млрд грн).

Сейчас Олег Бахматюк объявлен в розыск Национальным антикоррупционным бюро. Он сообщил, что находится по делах за рубежом.

13 ноября НАБУ сообщил владельцу VAB Банка Бахматюку и єкс-главе правления финучреждения Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.

Бахматюка подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ст.191 ч.5) и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (ст.209 ч.3).

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Петрашко также претендовал на должность главы ГФС, но проиграл конкурс уже экс-главе ГФС Роману Насирову.

Экономическая правда