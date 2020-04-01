16% українців заявили про повну втрату доходу через коронавірус — опитування

38% дорослих українців заявили про зменшення регулярного доходу родини унаслідок епідемії коронавірусу, 16% - про повну втрату доходу, 14% - про втрату роботи, загалом 60% українців назвали щонайменше 1 вид фінансових втрат.

Про це свідчать результати опитування, яке провела компанія Іnfo Sapiens.

Зазначається, що опитування проводили 25-29 березня.

"Близько половини українців, які до карантину відвідували місце роботи або навчання, припинили його відвідувати, з них чверть продовжили працювати або навчатися віддалено", - йдеться у дослідженні.

Опитування свідчить, що серед тих, хто працював до карантину, лише 46% за березень отримають заробіток в повному обсязі, 34% - у меншому обсязі, ніж очікувалось до карантину, 10% втратили роботу через карантин, решта не дали відповідь на запитання.