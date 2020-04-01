16% українців заявили про повну втрату доходу через коронавірус — опитування
38% дорослих українців заявили про зменшення регулярного доходу родини унаслідок епідемії коронавірусу, 16% - про повну втрату доходу, 14% - про втрату роботи, загалом 60% українців назвали щонайменше 1 вид фінансових втрат.
Про це свідчать результати опитування, яке провела компанія Іnfo Sapiens.
Зазначається, що опитування проводили 25-29 березня.
"Близько половини українців, які до карантину відвідували місце роботи або навчання, припинили його відвідувати, з них чверть продовжили працювати або навчатися віддалено", - йдеться у дослідженні.
Опитування свідчить, що серед тих, хто працював до карантину, лише 46% за березень отримають заробіток в повному обсязі, 34% - у меншому обсязі, ніж очікувалось до карантину, 10% втратили роботу через карантин, решта не дали відповідь на запитання.
Вибірка дослідження становить 809 респондентів. Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. З дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,4%.
Нагадаємо:
35% опитаних українців продовжують працювати у звичному режимі після запровадження обмежень, 29% - працюють дистанційно, 32% - перебувають у відпустці за власним бажанням і лише 4% - втратили роботу, йдеться у результатах опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Економічна правда
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