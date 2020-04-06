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Курс валют на 6 апреля: межбанк, наличный и "черный" рынки

Понедельник, 6 апреля 2020, 11:08
 

6 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,46 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,27 - 27,31 гривни;

Евро - 29,49 - 29,53 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,12 - 27,57 гривни. Евро покупают по 29,05 гривни, продают по 29,77 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,15 - 27,33 гривни, евро - 29,11 - 29,36 гривни.

Напомним:

Официальный курс гривни укрепился на 22 копейки, установившись на 6 апреля на уровне 27,37 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка 3 апреля установились на уровне 27,42 - 27,46.

Экономическая правда

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курс валют межбанк

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