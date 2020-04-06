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Гривня сильно укрепилась, НБУ приобрел четверть миллиарда долларов за неделю

Понедельник, 6 апреля 2020, 09:00
 

3 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,48.

Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 150 млн долларов. Отмечается, что предложение валюты со стороны бизнеса существенно превышало спрос.

В целом с 30 марта по 3 апреля регулятор приобрел почти четверть миллиарда долларов.

Официальный курс гривни укрепился на 22 копейки, установившись на 6 апреля на уровне 27,37 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка 3 апреля установились на уровне 27,42 - 27,46.

Экономическая правда

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