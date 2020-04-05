В странах Персидского залива сокращается ненефтяной сектор

В марте Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ, после перекрытия транспортных сообщений и закрытия сотни тысяч предприятий демонстрируют стремительное падение рейтинга деловой активности (PMI).

Об этом пишет Reuters.

Значение PMI и входящих в него субиндексов расценивается как сохранение активности сектора экономики на неизменном уровне. Движение индекса выше этого порога свидетельствует о повышении отраслевой активности, а если находится ниже - о противоположной тенденции.

"Ненефтяной (частный - ЭП) сектор Египта продемонстрировал самое большое сокращение за последние три года", - сообщает Reuters.

Согласно исследованию IHS Markit в ненефтяном секторе Саудовской Аравии произошло падение до уровня августа 2009, а в Объединенных Арабских Эмиратах индекс стал самым низким за всю историю.

Напоминаем:

Банк Англии экстренно понизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта – до 0,25%.

"Снижение базовой ставки поможет поддержать оптимизм бизнеса и потребителей в сложный момент времени, а также сократить стоимость и увеличить доступность денежных средств", - говорится в заявлении Банка Англии.

Федеральная резервная система США внепланово снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта в попытке сгладить последствия для экономики от эпидемии коронавируса.

Не дожидаясь намеченного на 18 марта заседания, ФРС снизила ставку федеральных фондов на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25% годовых.

В 2008 году Федрезерв дважды снижал стоимость займов на внеплановых заседаниях - в январе (на 75 базисных пунктов), а затем в октябре (на 50 б.п.), когда о банкротстве объявил четвертый на тот момент американский банк Lehman Brothers, а рынки отправились в свободное падение.

До этого экстренно снижать ставки ФРС приходилось после теракта 11 сентября 2001 года, в ответ на коллапс пузыря доткомов в 2000-м, а также в 1998-м году - после дефолта России и банкротства фонда LTCM.

Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики за февраль - худший за последние 15 лет.