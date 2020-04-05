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Флот Украины пополнится самой большой баржой

Воскресенье, 5 апреля 2020, 10:46
 

Измаильские предприятия приступили к строительству самой большой по своим характеристикам 128-метровой баржи для Светловодского речного терминала.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию ОО СП "Дунайсудосервис".

Предприятия, которые занимаются строительством "Дунайсудосервис" и "Дунайсудоремонт" говорят, что это будет самая большая баржа в истории: ее грузоподъемность составляет 6000 тонн, подобных барж в Украине ранее не строили, - отмечают в компании.

Директор ЧАО "Дунайсудосервис" Станислав Чимбер отметил, что до настоящего времени  завод строил баржи меньшей грузоподъемности - вместимостью 1000 тонн длиной 73 м с осадкой 1,80 м, поэтому заказ станет важным и качественным этапом развитии предприятия. 

"После 2-х лет работы пилотного проекта с 2-мя буксирами и 4 баржами мы сделали новый шаг в развитии нашего речного флота - разместили заказ на строительство новой баржи - самой большой по своим характеристикам баржи на реках Украины и, возможно, не только в Украине", - отметил директор компании "Гермес-Трейдинг" Юрий Скичко, соучредитель холдинга "АгроВиста", в который входит Светловодский терминал.

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Среди топ-10 речных терминалов Украины по объему перевалки доминируют компании "Нубилон" и "Укрречфлот", однако наибольший темп роста показывают терминалы, которые не принадлежат крупным игрокам.

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