Топ-10 речных терминалов Украины 2019 года

Среди топ-10 речных терминалов Украины по объему перевалки доминируют компании "Нубилон" и "Укрречфлот", однако наибольший темп роста показывают терминалы, которые не принадлежат крупным игрокам.

Об этом свидетельствует исследование агентства Food & Agri.

"В целом 27 опрошенных нами речных терминалов, расположенных на Днепре и Южному Буге в прошлом году перевалили 15,4 млн тонн грузов, что на 16% больше, чем в 2018 году.

Терминалы компаний "НИБУЛОН" и "Укрречфлот" все еще доминируют - суммарно их доля составляет более 75%, однако самую высокую динамику роста демонстрируют так называемые "операторы второй лиги".

По нашим подсчетам, в 2019 году терминалы, не принадлежащие крупнейшим игрокам, увеличили перевалку по сравнению с 2018 годом на 60%. Приятно, что количество новых игроков на рынке речных перевозок ежегодно растет", - рассказывает аналитик агентства Food & Agri Андрей Муравский.

По данным Food & Agri первая десятка речных терминалов Украины 2019 по объемам перевалки выглядит следующим образом:



1. Перегрузочный терминал для перевалки зерновых и масличных грузов, г. Николаев ( "Нибулон") - 3,284 млн тонн

2. Киевский речной порт - 2,2 млн тонн.

3. Запорожский речной порт ( "Укрречфлот") - 2,6 млн тонн

4. Николаевский речной порт ( "Укрречфлот") - 1,2 млн тонн

5. Днепропетровский речной порт ( "Укрречфлот") - 1 млн тонн

6. Херсонский речной порт ( "Укрречфлот") - 600 тыс.тонн

7. Филиал "Вознесенская" ( "Нибулон") - 556,9 тыс. тонн

8. Кременчугский речной порт - 487 тыс. тонн

9. Филиал "Казацкая" ( "Нибулон") - 408,6 тыс. тонн

10. "Максигрейн", Херсон - 354,4 тыс. тонн



Соорганизатор "Речного Форума" Игорь Гошовский подтверждает, что на протяжении последних нескольких лет наблюдается появление новых игроков, которые делают инвестиции в речную инфраструктуру.

Есть среди них как всемирно бренды (например, СOFCO), так и те, которые появились недавно, но смогли уже стать известными на рынке (как "Грейн-трансшипмент").

"За последние пять лет объемы перевозимых грузов Днепром утроились - с 4 до почти 12 млн тонн. Одним из главных драйверов такого роста является агропродукция.

Например, в прошлом 2019 году перевозки по Днепру зерна выросло на 54%. Поэтому как видим возможности речных перевозок очень интересуют трейдеров и агропроизводителей, и новые речные терминалы активно ловят эту благоприятную коньюктуру.

Поэтому мы прогнозируем, что уже по результатам следующего года доминирование "Нибулона" и "Укрречфлот" в первой десятке крупнейших терминалов не будет выглядеть столь тотально.

Сразу три-четыре терминала других компаний, демонстрирующих двукратные темпы роста, могут ворваться в первую "десятку", - добавляет Гошовский.

Экономическая правда