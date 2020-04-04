Шмыгаль взял себе советником по энергетике топ-менеджера Ахметова – СМИ

Игорь Маслов, который длительное время занимал руководящие должности в компаниях Рината Ахметова, стал внештатным советником премьер-министра Дениса Шмыгаля по вопросам энергетики.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" со ссылкой на данные от источников в Министерстве энергетики и ДТЭК.

"В пятницу (3 апреля – ЭП.) Игорь Маслов в статусе советника премьер-министра принимал участие в совещании по ситуации на рынке электроэнергии в Министерстве энергетики под председательством Виталия Шубина (т.в.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины – ЭП.)", – рассказал источник "Схем" в министерстве.

Журналистам информацию про назначение также подтвердили источники в компании ДТЭК.

В Кабмине относительно назначения пообещали дать ответ позже. В ДТЭК также не стали отвечать относительно этого, отметив, что Маслов не работает в компании с февраля 2019 года. С самым Масловым журналистам не удалось связаться.

Игорь Маслов долгое время работал на руководящих должностях в структурах холдинга СКМ Рината Ахметова: начал еще с 2000-х годов. В 2003-2005 годах работал в ООО "Сервис-Инвест" (сейчас "ДТЭК Высоковольтные сети"), затем, с 2005 по 2007 – в корпорации ДТЭК. Позже, с 2012 по 2017 Маслов был директором по дистрибуции и сбыту электроэнергии ООО "ДТЭК", в 2017-2019 годах – руководителем офиса по стратегическим проектам "ДТЭК Энерго", в 2014-2019 годах – исполнял обязанности генерального директора ПАО "ДТЭК Крымэнерго". Также Маслов работал в наблюдательных советах "ДТЭК Донецкоблэнерго", "ДТЭК ПЭС – Энергоуголь", "Киевэнерго".

Напоминаем:

В интервью изданию Bloomberg, Зеленский заявил, что не переживает из-за того, что новый премьер Денис Шмыгаль был директором Бурштынской ТЭС, принадлежащей Ахметову.

Ольга Буславець, которую Шмыгаль предлагал на должность министра энергетики, в октябре 2019 была одной из разработчиков проекту постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО "ДТЭК Востокэнерго" цену на газ ниже, чем цена продажи "Нафтогазом" населению и другим защищенным потребителям на 46% - 69%.