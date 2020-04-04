Стала известна сумма помощи США и ЕС для украинских пограничников

В 2019 году Соединенные Штаты Америки и страны Европейского Союза предоставили международную техническую помощь для Пограничной службы на общую сумму около 357,8 миллиона гривен.

Эту информацию предоставили в Администрации Государственной пограничной службы Украины на запрос проекта "Марлин".

От США Госпогранслужба получила международную техническую помощь на сумму около 193, 8 млн грн, от Европейского Союза - 60, млн грн. Кроме того, по общим с Европейским Союзом проектам были получены гранты на общую сумму около 103,7 млн грн.

В письме Администрации Госпогранслужбы не указано какие именно товары и услуги были предоставлены в рамках международной технической помощи.

Напоминаем:

В течение 2019 Соединенные Штаты Америки и страны Европейского Союза оказали военную технику для Вооруженных Сил Украины на общую сумму около 143 миллионов долларов.

Правительство Франции выделило государственному концерну "Укроборонпром" техническую помощь на сумму около 900 тысяч евро, которые пойдут на реализацию форензик аудита и повышение стандартов управления.