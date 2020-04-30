Чистый доход "Укрпошты" за январь-март вырос на 12%

Чистый доход от реализации продукции "Укрпошта" по результатам января-марта 2020 года возрос на 12,3% по сравнению аналогичным периодом 2019 года - до 2,1 млрд грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на систему НКЦБФР.

В первом квартале "Укрпошта" получила 89,5 млн грн чистой прибыли (221,4 млн грн чистой прибыли в первом квартале 2019 года).

Как сообщалось, АО "Укрпошта" в 2020 году намерено увеличить чистый доход на 13,2% по сравнению с плановыми показателями на 2019 год - до 9,682 млрд грн. Прибыль планирует увеличить на 12% - до 1,7 млрд грн соответственно.

Чистый доход от реализации продукции АО "Укрпошта" в 2019 году увеличился на 20,6% по сравнению с 2018 годом - с 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн

Напомним:

"Укрпочта" инициировала продажу 30 непрофильных активов, состоящих из 177 инвентарных единиц недвижимого имущества, общая стартовая цена объектов - 82,6 млн грн.