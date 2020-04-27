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"Укрпочта" продает 30 непрофильных активов за 80 миллионов

Понедельник, 27 апреля 2020, 20:20
 

"Укрпочта" инициировала продажу 30 непрофильных активов, состоящих из 177 инвентарных единиц недвижимого имущества, общая стартовая цена объектов - 82,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что объекты будут реализовываться через электронный аукцион ProZorro.Продажи.

"Мы запускаем процедуру продаж непрофильных активов предприятиями отрасли. Эта задача президента и это важно делать для развития и модернизации компаний, а также для избавления их от лишних расходов на содержание и обслуживание таких активов.

Укрпочта одна из первых присоединилась к этому процессу и уже инициировала продажу 30 объектов", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Всего "Укрпочта" планирует реализовать около 800 объектов недвижимости площадью 132 тысячи квадратных метров.

"Это непрофильные объекты или те, которые не используются в хозяйственной деятельности компании. Например, кроме баз отдыха, есть также здания, находящиеся в аварийном состоянии, и объекты, где вообще только фундамент. Ежегодно на содержание такого имущества (уплату налогов, коммунальных услуг или охраны) тратятся миллионы гривен", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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Укрпочта Мининфраструктуры

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