Глава ГТС рассказал, какой будет объем транзита через 5 лет

Через 5 лет транзит газа из РФ по территории Украины, скорее всего, останется не меньше 40 миллиардов кубометров в год, но газотранспортная система должна быть готова и к другому развитию событий.

Об этом заявил глава Оператора ГТС Сергей Макогон в интервью Интерфакс-Украина.

"Думаю, что он (транзит - ЭП) останется не меньше 40 млрд кубометров. Такой балансирующей мощности, такой гибкости, которую может дать украинская ГТС, больше нет. "Северный поток" – это абсолютно негибкая система.

У них стоит одна компрессорная станция на 200 или 250 атмосфер на Балтике и качает через весь регион газ, который выходит в Германии. Эта система рассчитана на постоянную прокачку стабильных объемов. Поэтому наша система должна остаться востребованной, если "Газпром" останется основным поставщиком газа в Европу", - сообщает Макогон.

В планах Макогона сделать так, что бы через 5 лет ГТС могла работать только на внутренних объемах .

"Следующие пять лет у нас будет достаточный доход, который позволит нашу систему привести в порядок. Я для себя поставил задачу привести ГТС к тому виду, чтобы через пять лет мы были в состоянии работать, даже основываясь только на внутренних объемах потребления.

Думаю, что даже через пять лет транзит останется, но мы должны подготовиться и к другому развитию событий. У нас первое заседание набсовета 21 января, на нем мы рассмотрим первый драфт стратегии", - резюмировал глава Оператора ГТС.

Напомним:



Ранее Макогон сообщал, что в скором времени, газотранспортная система Украины будет оптимизирована под мощность транзита в 40 миллиардов кубометров газа в год.