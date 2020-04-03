Украинская экономика может упасть на 6% - прогноз

Эльдар сарахман

ВВП Украины может сократиться на 5,9% в 2020 году.

Об этом говорится в макропрогнозе Института экономических исследований и политических консультаций.

Дефицит текущего счета в этом году достигнет 4% ВВП, или 5,6 млрд долларов, считают аналитики.

Согласно прогнозу, курс национальной валюты в 2020 году составит 29,7 грн за доллар в среднем по году и 29 грн за доллар на конец года.

"Потребительская инфляция по прогнозу вырастет только до 7,5% в декабре, поскольку слабый спрос ограничит влияние более высоких инфляционных ожиданий и обесценивания гривни", - указывается в документе.

Падение реального потребления домохозяйств составит 6,6%.

"Этот прогноз готовился в очень изменчивых условиях на основе допущений, которые могут оказаться некорректными. Мы допускаем, что большинство ограничений экономической активности будут отменены до конца второго квартала", - говорится в документе.

Таким образом, эксперты ожидают постепенного возобновления экономики во второй половине года, но экономическая активность будет оставаться на более низком, чем до кризиса, уровне, отмечается в прогнозе.

"Мы ожидаем лишь постепенного восстановления спроса, поскольку не все утраченные во время коронакризиса рабочие места будут восстановлены, а потребительские настроения будут оставаться неопределенными", - отмечают эксперты института.

Напоминаем:

Согласно макропрогнозу правительства уровень инфляции возрастет до 11,6% (недавно заявлялось о 8,7%), а ВВП упадет на 4,8% (ранее 3,9%).

Экономическая правда