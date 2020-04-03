Оборудование для больниц и продукты для пенсионеров: как бизнес помогает бороться с COVID-19

Украинские компании продолжают выделять средства на борьбу с коронавирусом.

В частности, терминалы крупнейшего частного порта в Украине "ТИС", зерновой терминал Neptune и буксирный оператор P&O Maritime Ukraine суммарно перечислили на борьбу с COVID-19 46,4 млн грн, сообщает пресс-служба "ТИС".

Отмечается, что по состоянию на 1 апреля терминалы "ТИС" перечислили в Национальный фонд по противодействию коронавируса 32,9 млн грн, зерновой терминал Neptune - 6,8 млн грн, а буксирный оператор P&O Maritime Ukraine - 6,8 млн грн.

Средства пойдут на закупку оборудования для больниц по всей Украине и индивидуальных средств защиты для медиков.

"Я лично и вся группа "ТИС" будем помогать Украине, Одессе, области ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса", - заявил совладелец "ТИС" Андрей Ставницер.

В то же время биофармацевтическая компания Biopharma и холдинговая компания Ufuture передали оборудование для главной референтной лаборатории страны по определению коронавируса.

"Комплекс, состоящий из двух блоков, обустроили в Центре общественного здоровья МЗ Украины.

Он состоит из двух частей: 1) оборудование для выделения нуклеиновых кислот фирмы Thermo Fisher Scitific с расходными материалами для 20 000 проб; 2) оборудование фирмы Bio-Rad CFX 96 для ПЦР анализа, которое уже непосредственно определяет ДНК вируса, а также тест-системы к нему. Суммарная стоимость оборудования превышает 6 млн грн", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что комплекс позволяет обработать более 2000 образцов в сутки.

Кроме этого, компании Biopharma и Tirbo закупили оборудование, которое, в соответствии к рекомендациям ВОЗ, поможет проводить эффективную профилактику, диагностику, проведение реанимационных мероприятий для пациентов с коронавирусной болезни и не только.

Также компании закупили и передали медицинские маски и другие средства защиты.

Кроме этого, фонд гендиректора Biopharma Константина Ефименко выделил 500 тысяч гривен для обеспечения и доставки на дом необходимых продуктов питания для пожилых людей Белой Церкви.

"Таким образом, в период с 20 марта по 1 апреля компании Biopharma и Tribo предоставили более 12 млн грн стратегически важной благотворительной помощи", - добавили в пресс-службе.

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Экономическая правда