"Киевгорстрой" продает квартиры в два раза дороже себестоимости

Себестоимость строительства жилья для компании "Киевгорстрой" составляет 8,5 тысячи гривен за квадратный метр, тогда как самые низкие цены для инвесторов начинаются от 14-16 тысяч гривен.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

По данным Минрегионстроя, показатель средней стоимости строительства жилья в Киеве составляет 13,8 тыс грн.

В компании "Киевгорстрой" сообщили Экономической правде, что озвученные министерством цифры "нулевые". К ним следует добавить стоимость земли, паевые взносы и рентабельность.

"На выходе для покупателя цена квадратного метра в Киеве составляет 15-16 тыс грн. Это минимальный экономически обоснованный показатель. Он не может быть ниже этих цифр", - процитировали слова главы правления компании Игоря Кушнира.

Впрочем, в финансовом отчете компании за 2017 год, опубликованном на официальном сайте, говорится, что себестоимость реализованной продукции составила 2,86 млрд грн. В 2017 году КГС ввел в эксплуатацию более 330 тыс. кв. м недвижимости, а также более 5 тыс. кв. м нежилых помещений.

Таким образом, себестоимость строительства одного квадратного метра жилья составляет 8,5 тыс грн.

На уточняющий вопрос ЭП в пресс-службе "Киевгорстроя" признали, что 8,5 тыс грн за "квадрат" - это средняя себестоимость строительства жилья в компании. В зависимости от класса дома и других факторов этот показатель может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.

По данным портала Lun.ua, стоимость квартир в новостройках в Киеве для инвесторов стартует от 14-16 тыс грн за кв м.

Основным акционером ПАО "ХК "Киевгорстрой" является Киевская городская государственная администрация (80% акций).

Полный текст статьи читайте по ссылке: Золотые квадраты: сколько застройщики зарабатывают на квартирах

Александр Колесниченко, ЭП