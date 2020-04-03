Rozetka будет отмечать украинских производителей и сделает для них отдельную страницу

Интернет-маркетплейс будет маркировать украинских производителей значком "підтримуй українське" и создаст отдельную лендинг-страницу для них.

Об этом сообщил владелец компании Владислав Чечеткин в Facebook.

"Мы в Rozetka поставили значок "підтримуй українське" возле каждого товара, сделанного в Украине. А скоро выведем их на отдельный лендинг. Чтобы все украинское было максимально заметным", - пишет он

Чечеткин призывает активнее заказывать услуги и продукты у украинских производителей, так как это поможет отечественным предпринимателем удержаться на плаву.



"Заказывайте у них (украинских компаний - ЭП) еду, одежду, посуду, книги, новую экосумку или настольную игру - что-угодно, что сделано в Украине. Для вас маленькая банка меда будет приятной мелочью, а для производителя может стать спасительным кругом", - отмечает Чечеткин.

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Напомним:

"Новая почта" вместе с партнерами - интернет-магазином Rozetka и торговой сетью "АТБ" - запускает в тестовом режиме услугу доставки продуктов питания.

Экономическая правда