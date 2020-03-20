"Новая почта" вместе с "АТБ" и Rozetka запускает услугу доставки продуктов питания
"Новая почта" вместе с партнерами - интернет-магазином Rozetka и торговой сетью "АТБ" - запускает в тестовом режиме услугу доставки продуктов питания.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что пилотный проект пока запущен в Днепропетровской области.
"С введением карантина государство настойчиво рекомендует украинцам оставаться дома. Людям трудно: все находятся в условиях ограниченного передвижения. Мы имеем развитую инфраструктуру и мощную курьерскую доставку, чтобы помочь приобрести необходимые продукты.
Сейчас ждем внесения изменений в законодательные акты, после чего сразу начнем доставлять и лекарства, ведь именно эта задача была нам поставлена президентом ", - заявил СЕО "Новая почта" Александр Бульба.
Как будет работать услуга?
На сайте Rozetka можно будет в онлайн-режиме выбрать наборы необходимых продуктов и вещей, заказы будут формироваться в магазинах сети "АТБ", а "Новая почта" будет осуществлять доставку.
Клиентам доступны три набора необходимых товаров стоимостью 408, 510 и 714 гривен. Стоимость доставки будет составлять 60-75 грн.
"Тестовый период продлится 3-5 дней. Если пилотный проект будет успешным - распространим его на всю Украину", - добавили в компании.
Экономическая правда
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