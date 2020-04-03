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Цена электроэнергии для промышленности вернулась на уровень 2018 года – Всеукраинская энергоассамблея

Пятница, 3 апреля 2020, 11:53
 

Во Всеукраинской энергетической ассамблее заявили, что уровень цен на электроэнергию вернулся к показателям 2018 года и опровергли заявление компании "Интерпайп" о росте цен.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"При более подробном рассмотрении окажется, что до начала введения розничного рынка электроэнергии с 1 января 2019 года цены для потребителей первого класса Днепропетровской области в декабре 2018 года составляли 1,64 грн/кВт-ч.

То есть цена на электрику только в конце марта 2020 года для заводов "Интерпайп" достигла уровня 2018 года, а до этого была значительно ниже", – отметила ВЭА в четверг.

В ассамблее назвали манипулятивными аргументы компании, в частности, избранный период для сравнения – последнюю неделю марта и февраль.

По мнению ВЭА, целью таких заявлений является побуждение правительства и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), к лоббированию коммерческих интересов за счет введения нерыночных механизмов на рынке, который и так страдает от ранее осуществленного административного вмешательства.

В ВЭА напомнили, что подобным образом ферросплавные заводы летом 2019 года судебным и медиа-давлением на власть и НКРЭКУ добились принятия решений о перераспределении расходов с НЭК "Укрэнерго" на ГП "Гарантированный покупатель" и соответственно на НАЭК "Энергоатом", что привело к искажениям на рынке.

"Как следствие, "Энергоатом" стал дотировать большие предприятия, подключенные к сетям "Укрэнерго", равно как и все другие виды генерации", – резюмировали в ВЭА.

В сложившейся ситуации ассамблея просит правительство и НКРЭКУ воздержаться от ситуативных и непрогнозируемых действий.

Напомним:

Как сообщал Оператор рынка, стоимость электроэнергии для промышленных потребителей Украины вдвое выше, чем в странах Восточной Европы.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", компания Виктора Пинчука "Интерпайп" заявила, что в последнюю неделю марта в Украине зафиксировали подорожание электроэнергии для промышленных потребителей на 35% по сравнению с февралем - с 1,3 грн за кВт-час до 1,68 грн за кВт-час.

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энергетика

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