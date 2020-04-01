Стоимость электроэнергии для украинской промышленности в два раза выше, чем в Европе

Стоимость электроэнергии для промышленных потребителей Украины вдвое выше, чем в странах Восточной Европы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные ГП "Оператор рынка" за 1 апреля 2020 года.

Отмечается, что базовая цена на электроэнергию для украинских промышленных потребителей - 51,01 евро за МВт-ч, для румынских - 25,69 евро, польских - 30,23 евро, венгерских - 25,78 евро, словацких - 24,1 евро.

В то же время дневная стоимость электроэнергии в Украине - 58,85 евро за МВт-ч, тогда как в Польше - 31,7 евро, Румынии и Венгрии - по 26,81 евро, Словакии - 24,35 евро.

"Согласно данным европейской бирже электроэнергии Noordpool, в странах Западной Европы тарифы еще ниже. Так, стоимость электроэнергии в странах Бенилюкса составляет 22,5 евро за МВт-ч, во Франции - 21,86 евро, в Германии - 19,95 евро" , - говорится в сообщении.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", компания Виктора Пинчука "Интерпайп" заявила, что в последнюю неделю марта в Украине зафиксировали подорожание электроэнергии для промышленных потребителей на 35% по сравнению с февралем - с 1,3 грн за кВт-час до 1,68 грн за кВт-час.