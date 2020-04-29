С 1 мая Украина и Венгрия запускают виртуальный реверс газа
Украина и Венгрия объединили две физические точки передачи газа на границе стран в одну виртуальную, новые правила начнут работать с 1 мая.
Об этом сообщил в Facebook глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.
"Сегодня новый прорыв - мы объединили две физические точки передачи газа на границе Украина - Венгрия в одну виртуальную, которая включает в себя две физические", - написал он.
По словам Макогона, это даст трейдерам легкость и гибкость покупки мощностей на границе, а операторам ГТС - гибкость в планировании физических потоков.
"Уже не нужно бронировать конкретную физическую точку, просто избирается направление транспортировки газа, а операторы уже самостоятельно принимают решение о способе физической транспортировки газа.
Уже нет необходимости транспортировать потоки во встречных направлениях - происходит взаимозачет встречных потоков, а это экономия топливного газа", - пояснил Макогон.
"Виртуальный реверс" предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.
Напомним:
С 1 марта запустился виртуальный газовый реверс Украины со Словакией, который блокировался российским "Газпромом" с 2014-го года.
Экономическая правда
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