С 1 мая Украина и Венгрия запускают виртуальный реверс газа

Украина и Венгрия объединили две физические точки передачи газа на границе стран в одну виртуальную, новые правила начнут работать с 1 мая.

Об этом сообщил в Facebook глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

"Сегодня новый прорыв - мы объединили две физические точки передачи газа на границе Украина - Венгрия в одну виртуальную, которая включает в себя две физические", - написал он.

По словам Макогона, это даст трейдерам легкость и гибкость покупки мощностей на границе, а операторам ГТС - гибкость в планировании физических потоков.

"Уже не нужно бронировать конкретную физическую точку, просто избирается направление транспортировки газа, а операторы уже самостоятельно принимают решение о способе физической транспортировки газа.

Уже нет необходимости транспортировать потоки во встречных направлениях - происходит взаимозачет встречных потоков, а это экономия топливного газа", - пояснил Макогон.

"Виртуальный реверс" предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.

Напомним:

С 1 марта запустился виртуальный газовый реверс Украины со Словакией, который блокировался российским "Газпромом" с 2014-го года.

Экономическая правда