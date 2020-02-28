С марта заработает виртуальный реверс со Словакией, который "Газпром" блокировал 5 лет — ГТС

С 1 марта запускается виртуальный газовый реверс Украины со Словакией, который блокировался российским "Газпромом" с 2014-го года.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора газотранспортных систем.

"Теперь мы совместно со словацким оператором ГТС Eustream открываем виртуальный реверс #backhaul через точку соединения "Вельке Капушаны - Ужгород", - говорится в сообщении.

В ГТС отмечают, что ранее из-за блокирования "Газпрома" пришлось построить отдельный интерконнектор Вояны-Ужгород для физического реверса.

"Только после того, как был успешно завершен анбандлинг, внесены изменения в законодательство и произошел переход на взаимодействие с Газпромом по европейским правилам, - виртуальный реверс стал возможным", - сообщает Оператор.

Пока словацкий оператор предлагает ежедневные мощности в объеме 10 млн куб. м в сутки (104 ГВтгод в сутки). В случае наличия большого интереса со стороны рынка операторы могут увеличить уровень виртуальных мощностей.

Виртуальный реверс уже с 1 января активно используется на польской границе, вскоре он заработает и с Венгрией.

"Виртуальный реверс" предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.

Напомним:

24 января глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что уже начались виртуальные поставки газа из Польши через газоизмерительную станцию ​​"Дроздовичи".

В 2018-м году сообщалось, что "Газпром" блокирует "виртуальный реверс" Украины с Польшей и Словакией путем отказ доступа к кодам поставщиков (shipper codes)"

Экономическая правда