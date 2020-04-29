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Кабмин направит 100 миллионов на закупку 200 украинских аппаратов ИВЛ

Среда, 29 апреля 2020, 15:20
 

Из Фонда борьбы с COVID-19 будет выделено 100 млн грн на закупку ориентировочно 200 аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, национальные ИВЛ соответствуют всем критериям и прошли соответствующую экспертизу.

"Мы рассматриваем закупку аппаратов ИВЛ отечественных производителей. Проведены экспертизы аппаратов, они соответствуют всем критериям", - пояснил он на заседании правительства.

Степанов также отметил, что закупки будут происходить через ГП Медицинские закупки Украины.

Напомним:

Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что Министерство здравоохранения получило более полумиллиона тестов отечественного производства.

"Укроборонпром" ведет переговоры о приватизации обанкротившегося "Киевского государственного завода" Буревестник", который ранее производил аппараты искусственной вентиляции легких "Бриз".

Экономическая правда

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