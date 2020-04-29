Кабмин направит 100 миллионов на закупку 200 украинских аппаратов ИВЛ
Из Фонда борьбы с COVID-19 будет выделено 100 млн грн на закупку ориентировочно 200 аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства.
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, национальные ИВЛ соответствуют всем критериям и прошли соответствующую экспертизу.
"Мы рассматриваем закупку аппаратов ИВЛ отечественных производителей. Проведены экспертизы аппаратов, они соответствуют всем критериям", - пояснил он на заседании правительства.
Степанов также отметил, что закупки будут происходить через ГП Медицинские закупки Украины.
Напомним:
Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что Министерство здравоохранения получило более полумиллиона тестов отечественного производства.
"Укроборонпром" ведет переговоры о приватизации обанкротившегося "Киевского государственного завода" Буревестник", который ранее производил аппараты искусственной вентиляции легких "Бриз".
Экономическая правда
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