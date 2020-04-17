Обанкротившийся госзавод по изготовлению ИВЛ, могут отдать на приватизацию

"Укроборонпром" ведет переговоры о приватизации обанкротившегося "Киевского государственного завода" Буревестник", который ранее производил аппараты искусственной вентиляции легких "Бриз".

Об этом говорится в спецрепортаже "Эхо" Буревестника" программы "Схемы: коррупция в деталях".

Сейчас производство на заводе полностью остановлено. Сообщается о долгах предприятия более чем 100 миллионов гривен по зарплатам и коммунальным услугам. На "Буревестнике" нет света, тепла и воды.

В 2011 году Хозяйственный суд Киева возбудил дело о банкротстве "Буревестника". Материальное и интеллектуальное имущество "Буревестника" арестовано.

Выпущенные им десять лет назад аппараты искусственной вентиляции легких "Бриз" стоят в украинских больницах, и часть - требует ремонта.

Завод "Буревестник" долгое время был единственным государственным производителем аппаратов искусственной вентиляции легких "Бриз". Кроме того, на госпредприятии производили радиолокационную аппаратуру для подводных лодок, вычислительную технику.

После распада СССР завод постепенно начал терять заказ, накапливая долги перед работниками.В 2009 году во время эпидемии свиного гриппа правительство Юлии Тимошенко поручил завода изготовить несколько аппаратов ИВЛ для больных.

Это и стало своеобразной точкой отсчета больших проблем завода, добавляет Мустафа Найем.

"И это нормальная украинская история: когда продукцию изготовили, раздали по больницам, а деньги не вернулись. Из того, что говорит завод - они изготовили где-то тысячу - 300 забрало государство, то есть заплатило, а другие 700 они раздали, где-то продали, в больницах".

Взяв кредит, завод так и не смог за него рассчитаться и полностью прекратил производство оборудование, постепенно превратившись в банкрота.

Сообщается, что "Укроборонпром" действительно предложил к приватизации "Буревестник". Однако, согласно уставу концерна "Укроборонпром", решение об исключении предприятия из участников концерна должен принимать Кабинет министров

"Можно ли сегодня возобновить работу" Буревестника"? Этому мешает не только банкротство и отсутствие каких-либо производственных мощностей, но и частичная потеря конструкторской документации - утверждают в "Укроборонпроме".

Также ранее сообщалось, что "Укроборонпром" проводит служебное расследование по утраченной конструкторской документации на аппараты искусственной вентиляции легких завода.