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Правительство запустит программу кредитов предпринимателям под госгарантии - премьер

Среда, 29 апреля 2020, 13:52
 

Кабинет министров запустит программу кредитов предпринимателям под госгарантии.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина.

"Правительство предложит изменения, которые позволят предпринимателям получать кредиты в банках под государственные гарантии", - сказал Шмыгаль в среду.

"То есть если предприниматель не сможет показать доход, поскольку не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства. Гарантом выступит государство", - пояснил премьер.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский, заявил, что на этой неделе правительство и НБУ представят программу ипотек для населения со ставкой около 10%, а также программы кредитов для малого бизнеса.

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