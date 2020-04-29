Цена на аренду земли не растет три года — снятие моратория может это изменить

Из-за моратория на продажу земли, цена аренды значительно ниже рыночного уровня. За последние три года количество аукционов выросла вдвое, а цена остается стабильно низкой - 3,5 тысячи за гектар в год аренды.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

За последние три года количество аукционов на аренду земли сельскохозяйственного назначения выросло с 43 до 88 гектаров.

Средняя цена аренды не претерпела существенных изменений - в 2016 году гектар земли в аренду стоил 2845 грн, а в 2019 - 3518 грн/га.

В 2019 году самая высокая цена за аренду земли была в Винницкой области - 7233 грн, Полтавской (6973) и Кировоградской (6858), дешевле стоила земля на Закарпатье - 1417 грн за гектара, Ровенской - 1473 и Волынской - 1842.

"Открытие рынка земли создаст конкуренцию между покупателем и арендатором земли. Владельцы будут выбирать, что им выгоднее: продать эту землю или продлевать аренду.За счет такой конкуренции цена на аренду земли будет расти, а у владельцев земли впервые появится выбор ", - отмечает Денис Низалов, PhD, доцент департамента экономики Университета Де-Монфорт, старший советник по вопросам управления земельными ресурсами проекта Prindex.

С 2013 года все сделки по аренде земель проходят через аукционы. Наибольшая доля аукционов - 98% - приходится на земли сельскохозяйственного назначения.

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Напомним:

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене моратория на оборот земель сельхозназначения.

31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

Голоса дали в том числе политические партии экс-президента Петра Порошенко и Святослава Вакарчука.

Документ предусматривает отмену со второго полугодия 2021 года действия моратория на продажу аграрной земли.

Экономическая правда