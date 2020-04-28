Криклий об УЗ: Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу

Вопрос консультаций немецкой компанией Deutsche Bahn по трансформации "Укрзализныци" пока ставится на паузу, а для IPO "Укрзализныци" (первая публичная продажа акций - ред.) сейчас "точно неудачное время".

Об этом в интервью liga.net заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера - 80+ млн грн. Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать - у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках", - подчеркнул министр.

По его словам, в любом случае нужно работать, чтобы УЗ была современной компанией, "холдингом из трех или более операторов - инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки".

На вопрос, находится ли транфсормация УЗ тоже на паузе, Криклий ответил:

"Нет, но сейчас в приоритете обеспечение финансовой стабильности компании, защита интересов коллектива, автоматизация процессов, обновление подвижного состава и вагонного парка, и конечно - борьба с коррупцией".

По словам главы Мининфраструктуры, для публичного размещения акций УЗ "сейчас точно неудачное время".

"Мы получим отрицательную оценку - нам это не интересно. IPO - да. В этом ли году - не уверен. Многое зависит от развития ситуации с пандемией", - подчеркнул он.

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Напомним:

5-го февраля "Укрзализныця", немецкая железная дорога "Deutsche Bahn" и ее компания-подразделение по консалтингу "DB Engineering & Consulting" подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве, в котором говорится о предоставлении немецкой стороной управленческой и/или технической поддержки.

Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопросы стратегического партнерства.

Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии "Меморандум о взаимопонимании".

Как сообщал бывший премьер-министр Гончарук ранее, консультанты от крупнейшего железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn будут предоставлять свои услуги для менеджмента "Укрзализныци" или будут привлечены к управлению компанией на определенном этапе.