"Укрэксимбанк" планирует в этом году обратиться в Кабмин по докапитализацию на 1 миллиард долларов

"Укрэксимбанк" планирует в 2020 году обратиться за докапитализацией к правительству на сумму около 1 млрд долларов, а для улучшения операционной эффективности банка рассматривают вариант выкупа своих еврооблигаций с рынка.

Об этом в интервью изданию "Украинский капитал" заявил председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер.

"Действительно, не секрет, что в банке достаточно большой проблемный кредитный портфель. Очень много кредитных кейсов в состоянии реструктуризации. Часть из них носит формат отложенных проблем. Усиливает этот эффект пандемия и коронавирус, плюс пережитые несколько кризисов. Каждый из них давал определенный виток проблемности.

Сейчас нельзя говорить о том, что это именно предыдущий менеджмент или предыдущий предыдущего. Каждый внес свой "вклад" в эту ситуацию", - сказал Мецгер.

Глава "Укрэксимбанка" отметил, что на сегодня NPL (неработающие кредиты - ред.) банка превышают 70 млрд грн.

"Эти проблемы накапливались не один год. Есть как объективные факторы его формирования - АТО, девальвация, политический фактор, сейчас пандемия, как и вероятно человеческий фактор, который мы можем мягко охарактеризовать как "отсутствие качественного корпоративного управления", - добавил он.

По словам Мецгера, среди проблемных заемщиков банка - "почти весь украинский бомонд".

"И все владельцы, которых мы знаем, судя по их общественной жизни, чувствуют себя очень неплохо. Но в банке это выглядит по-другому. Мы четко осознаем, как непросто будет для банка попробовать в рамках закона, в юридической плоскости доказать, что этот парень или девушка, хорошо живут, являются владельцами какого-то проблемного кейса, и объединить это в едином производстве.

И попытаться заставить его вернуть долги государственному банку. Будем очень существенные усилия для этого прилагать", - подчеркнули в "Укрэксимбанке".

Среди основных кейсов Мецгер, в частности, назвал "Завод полупроводников" (предприятие контролируется братьями Клюевыми - ред.), "Веста Индустриал" (контролируется семьей Дзендзерских - ред.) и Лисичанский стеклозавод "Пролетарий" (владельцем называли бизнесмена Сергея Дунаева - ред.).

В бюджете средств на докапитализацию банка не предусмотрено, но "Укрэксимбанк" ведет диалог с Минфином и НБУ.

"Диалог с Министерством финансов, как представителем собственника, и с Национальным банком, как регулятором, идет. Я не хочу этого скрывать.

Действительно, дополнительный капитал банку необходим. Необходим для того, чтобы дать банку возможность развиваться. При этом в период пандемии нам необходимо оказать поддержку ряду наших клиентов и ключевым секторам экономики. Без дополнительного капитала мы этого сделать не сможем", - подчеркнул Мецгер.

Он заявил, что докапитализация - это вопрос этого года.

"Формально, менеджмент сначала обсудит ситуацию, и прогноз деятельности с Набсоветом, а потом попросит его обратиться за докапитализацией к правительству. На весь цикл, предполагаем, нам потребуется время до конца 2 квартала", - пояснил председатель правления банка.

Кроме этого, по словам Мецгера, у банка есть много наработок для улучшения операционной эффективности.

В частности, как один из рабочих сценариев рассматривают выкуп своих облигаций с рынка, ставка по которым составляет до 10% в долларах, и замещение их более дешевыми и долгосрочными ресурсами от МФО.

Напомним:

В марте Евгений Мецгер приступил к исполнению обязанностей главы правления Укрэксимбанка.