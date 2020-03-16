Укрэксимбанк получил нового главу правления
Понедельник, 16 марта 2020, 16:22
Евгений Мецгер приступил к исполнению обязанностей главы правления Укрэксимбанка.
Об этом сообщил сам Мецгер в Facebook.
Мецгер 12 марта завершил свою работу в должности заместителя главы правления Укргазбанка.
А 13 марта он приступил к исполнению обязанностей председателя правления Укрэксимбанка.
За кандидатуру Мецгера отдали 5 голосов, два воздержались, а один голосовал против, сообщил один из собеседников издания.
Напомним:
10 февраля, конкурс на должность нового главу правления государственного Укрэксимбанка выиграл Евгений Мецгер.
По данным FinClub, именно 12 марта НБУ согласовал это назначение.
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