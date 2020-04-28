Гривня укрепляется, НБУ покупает валюту

27 апреля на межбанковском валютном рынке курс гривни рос, национальний банк выкупал излишки иностранной валюты для сглаживания колебаний.

Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,14.

По данным Finance.ua, торги не характеризовались большими объемами сделок, а единственным крупным покупателем был Нацбанк, который в первой половине дня приобрел около 20 млн долларов по 27,08 гривни.

Регулятор интервенциями по покупке доллара удержал его курс от падения до 27 гривен и ниже.

Официальный курс гривни укрепился на 4 копейки, установившись на 28 апреля на уровне 27,10 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,11.

Экономическая правда