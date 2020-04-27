Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции
27 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,11 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,07 - 27,11 гривни;
Евро - 29,36 - 29,40 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,06 - 27,38 гривни. Евро покупают по 29,05 гривни, продают по 29,57 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,21 - 27,31 гривни, евро - 29,26 - 29,38 гривни.
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Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 27 апреля на уровне 27,14 гривни за доллар.
27 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,14 гривни за доллар.
Экономическая правда
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