Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции

27 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,11 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,07 - 27,11 гривни;

Евро - 29,36 - 29,40 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,06 - 27,38 гривни. Евро покупают по 29,05 гривни, продают по 29,57 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,21 - 27,31 гривни, евро - 29,26 - 29,38 гривни.

Рекомендуем почитать: НБУ гнет свою линию. Как резкое снижение учетной ставки поможет пережить кризис

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 27 апреля на уровне 27,14 гривни за доллар.

27 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,14 гривни за доллар.

Экономическая правда