Все разделы
Укр / Рус

Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

Понедельник, 27 апреля 2020, 14:17
 

27 апреля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:00 установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,06 - 27,09 гривни;

Евро - 29,36 - 29,39 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,06 - 27,38 гривни. Евро покупают по 29,05 гривни, продают по 29,57 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,25 - 27,33 гривни, евро - 29,29 - 29,40 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,26 - 27,35 гривни, евро - 29,29 - 29,42 гривни.

Рекомендуем почитать: НБУ гнет свою линию. Как резкое снижение учетной ставки поможет пережить кризис

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 27 апреля на уровне 27,14 гривни за доллар.

27 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,14 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс валют: гривня немного ослабилась 27 апреля 2020, 09:00
Курс гривни ослабился после снижения учетной ставки 24 апреля 2020, 19:10
Курс валют: "черный" рынок, межбанк, обменники 24 апреля 2020, 13:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!