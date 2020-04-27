Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

27 апреля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:00 установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,06 - 27,09 гривни;

Евро - 29,36 - 29,39 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,06 - 27,38 гривни. Евро покупают по 29,05 гривни, продают по 29,57 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,25 - 27,33 гривни, евро - 29,29 - 29,40 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,26 - 27,35 гривни, евро - 29,29 - 29,42 гривни.