Курс валют на 27 апреля: межбанк, наличный и "черный" рынки

27 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,14 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,08 - 27,11 гривни;

Евро - 29,37 - 29,40 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,06 - 27,39 гривни. Евро покупают по 29,01 гривни, продают по 29,60 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,25 - 27,36 гривни, евро - 29,27 - 29,36 гривни.

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Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 27 апреля на уровне 27,14 гривни за доллар.

Экономическая правда