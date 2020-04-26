В Lufthansa сообщили о 1,2 миллиарда евро убытков за первый квартал 2020
Немецкий авиаперевозчик Lufthansa в своем промежуточном отчете сообщил о 1,2 миллиарда евро финансовых убытков.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Издание пишет, что данный отчет не включал до налогооблажения и выплаты процентов.
Предварительные финансовые результаты Lufthansa показали, что доход уменьшился на 18% с января по март по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Только в марте продажи снизились почти на 50%.
Сейчас ликвидность компании составляет 4,4 млрд евро, однако Lufthansa прогнозирует значительное падение в ближайшие недели из-за необходимости выплат по финансовым обязательствам и возврату билетов.
Во втором квартале авиакомпания ожидает еще больше операционные потери, чем за первые три месяца 2020 года.
Сейчас Lufthansa Group проводит переговоры с правительствами стран о привлечении различных финансовых инструментов, для обеспечения платежеспособности в ближайшем будущем.
Напоминаем:
Немецкая авиакомпания Lufthansa Group из-за пандемии коронавируса выполнит только пять процентов рейсов, которые планировалось выполнить до 19 апреля.
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